Da Tullia Colombo: cerchiamo chi si prenda cura di Yuma

Yuma è una giovanissima amstaff di quattordici mesi che qualche mese fa ha subito un terribile incidente riportando un’irreversibile frattura della colonna vertebrale.

Chiamate in aiuto dalla clinica in cui era stata ricoverata in seguito al trauma ci siamo attivate sperando nella possibilità di un recupero motorio, data la presenza di riflessi nonostante la gravità delle lesioni che avevano causato una forte compressione del midollo.

Yuma è stata dapprima sottoposta a un intervento di stabilizzazione della colonna presso l’Ospedale Veterinario San Francesco di Milano e subito dopo ricoverata nella Clinica Veterinaria Fisio4Vet a Bovisio Masciago, dove è stata sottoposta quotidianamente a trattamenti fisioterapici riabilitativi per un periodo di più di tre mesi.

Nonostante la presenza di riflessi il percorso sembra essere giunto al capolinea, dato che purtroppo la nostra bellissima Yuma non sta facendo progressi e pare proprio stabile nella sua condizione di paraplegia.

Yuma non è autonoma nell’espletazione delle funzioni fisiologiche, presentando vescica neurologica, tipica della condizione patologica in cui versa, quindi ha bisogno di essere accudita continuamente.

Ciononostante è una spettacolare cucciolona dotata di tutte le caratteristiche dei suoi simili: vuole vivere, giocare come tutti i cuccioli, amare, essere amata.

Cerchiamo per lei una specialissima adozione del cuore, consapevole e per sempre, che le restituisca la condizione di vita che come tutti merita.

Sarà affidata esclusivamente al Nord previo iter di preaffido.

Per info, contattare: