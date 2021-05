Grigi: 8-0 al Castellazzo nella quarta amichevole in vista dei playoff

Alessandria – È terminata 8-0 a favore dei Grigi la quarta amichevole dell’Alessandria in vista dei playoff di Serie C che per la formazione di mister Longo inizieranno il 30 maggio. L’avversario era il Castellazzo, formazione che prende parte al Girone B del campionato di Eccellenza piemontese.

Mister Longo ha proposto, ad inizio gara, una formazione diversa rispetto a quella delle ultime due uscite schierando Pisseri, Bellodi, Cosenza, Macchioni, Parodi, Gazzi, Casarini, Rubin, Mustacchio, Eusepi, Di Quinzio.

La truppa grigia ha aperto le marcature con Mustacchio, il quale ha segnato al 20’ e completato la doppietta personale al 36’. Al 26’ Di Quinzio ha messo a segno il gol del raddoppio cui è seguito, al 34’, un calcio di rigore trasformato da Eusepi.

Chiusa la prima frazione sul 4-0 l’Alessandria si è ripresentata nella ripresa con una formazione completamente rivoluzionata da mister Longo e formata da Crisanto Prestia, Di Gennaro, Mora, Podda, Bruccini, Giorno, Celia, Chiarello, Corazza, Arrighini. Al 47’ ed al 55’ Corazza ha arrotondato il bottino dei Grigi. Al 70’ spazio poi a Crosta, Frediani e Stanco che hanno rilevato rispettivamente Crisanto, Podda e Corazza. La formazione grigia ha poi definitivamente dilagato grazie alle reti di Mora, all’80’, e Frediani, un paio di minuti dopo, il quale ha fissato il punteggio sull’8-0 finale.