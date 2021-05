Il 22 maggio inizia la Settimana Vivaldiana: il primo concerto a Occimiano

Occimiano – Inizierà il 22 maggio la Settimana Vivaldiana, organizzata dall’Associazione Musicale Antonio Vivaldi. Si tratta di una manifestazione Culturale e Turistica di rilevanza internazionale che si svolge nel mese di maggio in Italia e in Europa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico-musicale legato alla figura del musicista veneziano. Quest’anno il concerto inaugurale si terrà a Occimiano, nella Chiesa parrocchiale di San Valerio, alle 18, per poi proseguire con altri appuntamenti in altre città italiane. Ogni concerto sarà preceduto dalla presentazione della nuova pubblicazione vivaldiana “Armonie della natura e umane passioni. Antonio Vivaldi. Concerti, Sinfonie e Sonata a programma” curate dal maestro Roberto Allegro e la dottoressa Vittoria Aicardi.