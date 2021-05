L’evento motociclistico al femminile “Chica Loca” arriva in provincia di Alessandria

Pozzol Groppo – Saranno aperte dal 20 al 23 maggio le selezioni per “Chica Loca”, evento motociclistico riservato a sole donne che in questi tre giorni farà tappa in provincia di Alessandria, a Pozzol Groppo, nel Tortonese. Ammesse 30 partecipanti che saranno selezionate in quattro postazioni: box intervista; postazione enduro per verificare il livello di guida off-road; postazione Gps per una lezione teorica, con pratica a seguire; postazione meccanica e manutenzione, con lezione teorica e prova pratica. Nel 2018 le concorrenti hanno corso in Marocco, dal 14 al 18 ottobre: 1.300 km in sei tappe. Nel 2020 in Oman, dal 19 al 25 gennaio: 980 km in cinque tappe. Nel 2021 lo scenario sarà quello della Sardegna dal 2 al 9 ottobre, con partenza da Milano.