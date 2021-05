Marocchino clandestino occupava alloggio Atc: fermato e denunciato

Alessandria – Nella mattinata di ieri al termine delle indagini effettuate nel territorio del quartiere Cristo, agenti della Polizia Municipale disponevano un posto di controllo in un appartamento di Via Gandolfi dove da giorni era stato notato aggirarsi con fare sospetto un uomo di chiare origini straniere. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo di nazionalità marocchina, 39 anni, aveva abusivamente occupato i locali di proprietà dell’ATC. Al termine delle procedure per l’identificazione è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per i reati di invasione di terreni e fabbricati nonchè per la violazione delle norme sull’immigrazione essendo risultato clandestino sul territorio nazionale.