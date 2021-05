Playoff Serie C: i sorteggi del primo turno nazionale

Roma – I playoff di Serie C sono entrati nella fase più importante. Dopo i due turni con gli scontri tra le squadre dello stesso girone, si sono svolti stamane i sorteggi per delineare gli accoppiamenti del primo turno nazionale, quello che vede gli scontri anche tra squadre di girone diverso con partite di andata e ritorno.

Alla fase nazionale, che avrà inizio domenica 23 maggio, partecipano dieci squadre: le sei qualificate dai playoff dei gironi, le tre terze classificate dei tre gironi nella regular season e la migliore quarta tra i tre gironi della regular season.

Di seguito il tabellone completo del primo turno nazionale.

Gara di andata: 23 maggio

Matelica-Renate

Pro Vercelli-Südtirol

Palermo-Avellino

Albinoleffe-Modena

FeralpiSalò-Bari

Gara di ritorno: 26 maggio

Renate-Matelica

Südtirol-Pro Vercelli

Avellino-Palermo

Modena-Albinoleffe

Bari-FeralpiSalò

Al secondo turno entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi. La gara di andata si terrà il 30 maggio mentre quella di ritorno il 2 giugno. Seguiranno poi semifinali e finali. In caso di risultato di parità dopo le due sfide, saranno disputati supplementari ed eventualmente rigori per decretare la vincitrice. Non conta la posizione in classifica.