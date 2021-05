Se scrivi: “Un uomo non partorisce” sei bannato su Twitter

Madrid – Un deputato della destra spagnola di Vox, è stato bannato da Twitter la scorsa settimana per aver affermato che “un uomo non può rimanere incinto”.

Francisco José Contreras è stato bandito dal suo account per 12 ore, secondo Fox News, per aver sostenuto l’argomento e averlo sostenuto affermando che gli uomini “non hanno utero o uova”.

Stava facendo i commenti in risposta a un articolo su un maschio transgender che ha annunciato di aver “dato alla luce” una bambina e di essere ora un padre.

Contreras ha detto su Facebook che Twitter gli è stato detto che aveva violato le sue politiche sull’incitamento all’odio per le sue osservazioni. Ha anche pubblicato un’immagine per illustrare quanto accaduto

Quindi una banale verità antropologica non può essere, evidentemente, più detta né scritta su Twitter perché diventa una verità troppo scomoda in un mondo impazzito e dominato dal demonio che corre dietro a illusioni dimenticando sia la realtà oggettiva che le vere priorità delle persone, che sono ben diverse. Dire che un uomo non può fare figli non è un’offesa, è un dato di fatto. Si dovrebbe offendere il cinque perché non è il risultato del due più due? Nello stesso tempo è più importante che un uomo possa fare finta di rimanere incinto, o che una famiglia, di qualsiasi tipo possa avere un futuro sicuro e che la società non veda crescenti e scandalose differenze sociali, con gente al limite della sussistenza e super ricchi che si coprono di tatuaggi o di stupidità o che, senza qualità, presiedono CdA.