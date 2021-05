Da Comune di Serravalle Scrivia: “Lunga vita ai diritti dell’infanzia”

Il Comune di Serravalle Scrivia aderisce all’iniziativa UNICEF “Lunga vita ai diritti” che avrà luogo giovedì 27 maggio 2021, nella ricorrenza del trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia.

Raccogliendo la proposta del Comitato Italiano per l’UNICEF il Comune contribuirà a sensibilizzare le persone sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dedicando al trentennale un apposito spazio sul sito istituzionale e predisponendo materiale informativo come la locandina sui diritti e brochures che saranno disponibili presso gli uffici municipali, la biblioteca e la scuola dell’infanzia.

La Biblioteca comunale “Roberto Allegri” dedicherà un impegno particolare promuovendo l’iniziativa sui propri canali social e organizzando un laboratorio per bambini su zoom intitolato “Il Viaggio di Alice”, che si svolgerà alle 17.00, secondo una traccia elaborata dagli esperti di Amnesty International per sensibilizzare i più piccoli alla tematica dei diritti per l’infanzia.

L’adesione della Biblioteca sarà inserita in un elenco on line pubblicato sulla pagina dedicata all’iniziativa https://www.unicef.it/lunga-vita-ai-diritti/

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione ONLUS che coopera con le istituzioni nazionali e locali, il mondo della scuola, della sanità, dello sport e molti altri soggetti competenti o interessati, perché venga data attuazione ai principi della Convenzione e per trasformare l’opportunità delle Osservazioni conclusive rivolte all’Italia in impegni concreti per tutti i bambini e i ragazzi che vivono sotto la giurisdizione dello Stato.

La Convenzione è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo: a oggi sono 196 i paesi che l’hanno ratificato. È il primo trattato sui diritti dei minorenni a essere vincolante e include tutte le fattispecie dei diritti umani, tra cui quelli civili, culturali, economici, politici e sociali.

La sua adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti e ha contribuito a cambiare la percezione relativa all’infanzia e all’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo: bambini e adolescenti non più come oggetto di cura ma come soggetto di diritto.

Il laboratorio è consigliato a bambini di età superiore ai 5 anni.

Partecipare è molto facile: