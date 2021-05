Da Regione Piemonte: domani la firma del protocollo d’intenti tra Piemonte e Liguria per la reciprocità vaccinale in ambito turistico

Domani, 22 maggio, i presidenti delle Regioni Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti, firmeranno il “Protocollo d’intenti per la reciprocità

vaccinale Sars Covid19 di residenti nelle Regioni Liguria e Piemonte in ambito turistico”.

La firma del documento avverrà alle ore 10 presso la Sala della Trasparenza della Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino.

Si potrà seguirla collegandosi al link

https://topix-esterni.webex.com/topix-esterni-it/j.php?MTID=me02027d5428a4adce62892feb6f67502

Sarà possibile partecipare anche in presenza.

Per garantire le misure di sicurezza sarà consentita la partecipazione (in forma statica con cavalletto) solo di un giornalista/cameraman/fotografo per testata.