Litiga con la vicina, le tira un barattolo in faccia e alla fine se la prende anche con la Polizia

Casale Monferrato – La settimana scorsa un sessantunenne italiano è stato indagato in stato di libertà perché responsabile dei reati di lesioni e minacce gravi ai danni di una cittadina casalese di 56 anni. L’uomo si è reso inoltre responsabile di minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti della Polizia di Stato di Casale Monferrato intervenuti per fermarlo. L’uomo è accusato anche di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Il 10 maggio, intorno alle 12:30, una Volante del Commissariato di Polizia era intervenuta in un condominio del centro storico di Casale per una richiesta di soccorso da parte di una donna. Una volta entrati nell’appartamento gli agenti avevano trovato la cinquantaseienne con un’evidente ecchimosi su una guancia.

La lite con il sessantunenne era nata dopo che l’uomo aveva preteso di restituirle alcune derrate alimentari donate dalla donna alcuni giorni prima. In particolare l’uomo dal suo terrazzo aveva insistito per consegnarle un barattolo di frutta ma, dopo aver ricevuto ripetuti rifiuti, si era spazientito e glielo aveva lanciato colpendo la vittima al volto. Subito dopo il sessantunenne l’aveva minacciata ripetutamente sostenendo di avere diverse armi nel suo appartamento e che era pronto ad usarle. La donna, spaventata, aveva chiesto aiuto alla Polizia che aveva, a sua volta, chiamato il 118. Nell’attesa dell’arrivo dell’autoambulanza l’aggressore era tornato alla carica tentando più volte di aggredire gli agenti mentre spiegava la propria versione dei fatti minacciandoli anche più volte. Anche davanti alla presenza dei poliziotti, intervenuti sul posto per aiutare la donna vittima dell’aggressione, il sessantunenne non si era fermato coi suoi atti violenti.

L’uomo, alla fine, era stato immobilizzato e perquisito personalmente. Successivamente la Polizia aveva effettuato anche una perquisizione nel suo appartamento trovando un coltello a serramanico, posto sotto sequestro, con lama lunga più di 15 centimetri.