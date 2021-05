Pallavolo: rinviato al 2022 il Summer Volley ad Acqui Terme

Acqui Terme – Niente Summer Volley ad Acqui Terme neanche quest’anno. Ad annunciare il rinvio al 2022 di un evento che da sempre è stato vissuto come momento di aggregazione, socialità e contatti è stato, con una nota emessa su Facebook, Ivano Marenco, l’allenatore della Arredo Frigo Valnegri Acqui: “Come era facile immaginare anche l’edizione 2021 del Summervolley sarà annullata. Il Summer Volley è un evento che per sua natura vive di aggregazione, di socialità, di contatti umani che si concretizzano attraverso il volley come veicolo trainante. Il Summer Volley è sempre stato definito da me come un sogno. E un sogno non può convivere con l’incubo che tutti stiamo vivendo e che per fortuna sembra che stia finendo. Come organizzatore preferisco non fare il Summer Volley che farne un surrogato perché quando sarà possibile, (sarà possibile!) il Summer Volley tornerà come prima e meglio di prima. Buona estate a tutti!”.