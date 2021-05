Tentano di truffare un anziano vendendogli della frutta ma l’uomo chiama la Polizia

Acqui Terme – Fingendo di essere ambulanti di frutta e verdura avevano cercato di truffare un anziano, cercando di vendergli i loro prodotti e fargli credere che si erano conosciuti in passato. I fatti risalgono allo scorso 12 maggio, ad Acqui Terme. Il signore, però, non si era fatto ingannare e, dopo aver allontanato i due truffatori con una scusa, aveva subito informato le forze dell’ordine, descrivendo i due soggetti e la loro auto. Poco dopo la Polizia Stradale di Acqui aveva fermato il veicolo segnalato. I due uomini, controllati e identificati, hanno preso una multa per la violazione del Codice della Strada. Il comando della Polizia Stradale acquese ha poi invitato i cittadini vittime di un furto attraverso la tecnica della “tentata vendita” di cassette di frutta, e che abbiano già formalizzato la denuncia, a presentarsi per agevolare le indagini della Polizia Giudiziaria.