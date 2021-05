Calcio Serie D: cambia ancora il calendario, squadre in campo fino al 20 giugno

Alessandria – Ennesima variazione nel calendario della Serie D. A causa dei troppi recuperi ancora in sospeso la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di far slittare la data di chiusura del campionato al 20 giugno. Inoltre alcuni club hanno registrato dei casi Covid al loro interno motivo per cui dopo la giornata di domani, che si disputerà regolarmente, sarà di nuovo stop dal 30 maggio al 6 giugno per permettere lo svolgimento dei vari recuperi ancora in sospeso. Per quanto concerne le due alessandrine impegnate nel Girone A domani il Casale giocherà fuori casa, avversario il Chieri, mentre l’Hsl Derthona riceverà al “Coppi” il Bra. Poi stop fino al 6 giugno quando il Casale riceverà il Vado e il Derthona sarà ospite del Borgosesia.

Si giocherà poi anche il 13 giugno (17° giornata), il 16 (18°) e il 20 (19° e ultima).