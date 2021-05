Da Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia: “Solidarietà a Souad Sbai per le minacce ricevute”

Roma – ”Esprimo la mia solidarietà a Souad Sbai, presidente del Centro studi Averroè, da sempre in prima linea nella denuncia e nella lotta contro l’estremismo islamista, minacciata nei giorni scorsi da Bouchta El Allam, detenuto marocchino e imam nel carcere di San Michele ad Alessandria, che ha esortato alla decapitazione della Sbai” : cosi in una nota il capodelegazione di FDI-Ecr al Parlamento europeo e responsabile Esteri di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza. ”Come Fdi – aggiunge – abbiamo chiesto nei giorni scorsi, in un’interrogazione al ministro Lamorgese depositata dal senatore Giovanbattista Fazzolari, che si proceda all’attivazione di quei meccanismi di protezione che altre volte sono stati concessi a chi ha ricevuto minacce come quelle rivolte nei confronti di Souad Sbai. Da sempre – conclude Fidanza – Fdi chiede la massima attenzione al proselitismo islamista nelle carceri. Rinnoviamo, quindi, il nostro appello al governo, poiché purtroppo finora le nostre richieste non hanno avuto risposte”.