Da Cse Sanità: sciopero dipendenti della Rsa Capra di Alessandria

A nulla è servito il tentativo di raffreddamento esperito in prefettura il 20 Aprile a seguito dello stato di agitazione dei dipendenti della Sereni Orizzonti 1 spa e Work on Time spa operanti presso la Rsa Capra di Spinetta Marengo. A distanza di un mese le Aziende non hanno mantenuto le promesse di risolvere i problemi lamentati dai lavoratori e la situazione è la stessa se non peggiorata. È per questo che la Cse sanità Dipartimento Flp, su mandato dei suoi iscritti, ha proclamato uno sciopero degli stessi per l’intera giornata di Giovedì 3 Giugno 2021 con presidio dinanzi alla Prefettura di Alessandria dalle 10:00 alle 12:30 a cui sono invitati tutti gli organi di stampa.