Da Tullia Colombo Milano: Nunzietta cerca chi le voglia bene e la prenda con sé

Eleganza, bellezza, dolcezza disarmante, sono le caratteristiche tipiche di questa razza. Nunzietta è una segugia pura di 5 anni di circa 18 kg, assolutamente non adatta alla caccia ma solo all’avvolgente amore di una famiglia. Nessun problema coi bambini. Unica cosa no polli o uccelli, per il resto è un cane di pezza. Nunzietta ha la leishmaniosi, gestibile tranquillamente con una terapia a vita. Sterilizzata. Come si può non rimanere folgorati da questa meraviglia? Contattateci! Nunzietta si trova a Milano e si affida con pre e postaffido, e regolare adozione, preferibilmente al Nord.

Info: Antonella 388 8754311 (solo Whatsapp)