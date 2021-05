I prossimi cento giorni

Buongiorno e buon sabato,

è un weekend davvero un po’ speciale, perché è una sorta di spartiacque nella storia recente del nostro Paese.

Basta mettere in fila pochi fatti per rendersene conto: da lunedì tutte le regioni italiane saranno in fascia gialla, ovvero classificate a rischio basso per la trasmissibilità del virus. È la prima volta che accade da quando è stato introdotto il criterio dei colori. E già vediamo all’orizzonte il debutto della zona bianca, quella della quasi totale normalità nelle abitudini di vita, in cui salvo sorprese migreranno alcune zone della Penisola a partire dal 1° giugno. Se quindi l’aspetto-salute migliora, arriviamo all’appuntamento confortati dal fatto che anche l’altra dimensione dell’emergenza Covid – quella economica – ha qualche ragione in più per nutrire fiducia. Il decreto Sostegni bis ha appena stanziato una cifra importante, 40 miliardi, che si somma a quelle disposte nei mesi scorsi e che dovrebbe riuscire a sostenere il cammino verso la ripresa della nostra fragile economia, dando protezione anche a chi, finora, ha ricevuto ben poco sostegno.

Considerato che la campagna di vaccinazione viaggia ora su buoni ritmi, abbiamo pertanto la sensazione di poter considerare in qualche modo sotto controllo la fase più grave della crisi, pur con tutte le prudenze e gli scongiuri che questa affermazione porta con sé. Ecco lo spartiacque: ci sono le condizioni per concentrare ora attenzione, impegno, risorse sulla vera missione per cui, alla fin fine, l’Italia si è affidata alle mani esperte di Mario Draghi (nella foto a destra: il premier con i ministri Franco e Orlando). Cioè mettere in campo quelle riforme strutturali capaci di cambiare davvero il funzionamento del nostro splendido, ma tanto complicato, Paese. Riforme che aspettiamo da anni. Perché la colpa più grave di cui potremmo macchiarci agli occhi della Storia sarebbe non sfruttare questa fase per rendere più moderne ed efficienti le regole del nostro stare insieme.

Qualche segnale in questo senso lo si è visto già nel decreto Sostegni bis: mi piace in questo senso sottolineare gli aiuti per i giovani nell’acquisto della prima casa. Una misura piccola, rispetto ad altri interventi, ma speriamo emblematica della volontà di mettere finalmente al centro della nostra visione il futuro. È chiaro però che la vera sfida riguarda ambiti molto più complessi – giustizia, fisco, burocrazia – dove alle difficoltà tecniche si sommano le rivendicazioni politiche: una sfida che comincia ora, nel momento in cui il governo (a sinistra la foto nel giorno del giuramento al Quirinale il 13 febbraio scorso) raggiunge il traguardo simbolico dei 100 giorni di vita (accade lunedì). Cento giorni che sono serviti a rimetterci in piedi: i prossimi 100 ci diranno se abbiamo anche imparato a camminare veloce.