Rapina di Grinzane: il gioielliere rischia il carcere per duplice omicidio volontario

Asti – Mario Roggero, il gioielliere di 66 anni di Grinzane Cavour che lo scorso 28 aprile ha ucciso due rapinatori che, insieme a un terzo rimasto ferito, erano entrati nel suo negozio per mettere a segno un colpo, secondo gli ultimi riscontri della Polizia Scientifica che sta raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dei fatti, ha sparato fuori dalla sua gioielleria, reagendo al tentativo di rapina. Il dato è definitivo in quanto lo ha stabilito la Procura di Asti, titolare del processo, che ieri ha ricostruito la scena del crimine con l’ausilio dei consulenti medico-legale e balistico, secondo cui le vittime sono state colpite alle spalle mentre erano in fuga. Per questo motivo il gioielliere, al momento indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa, rischia la ben più grave accusa di duplice omicidio volontario, al netto di tutte le attenuanti. La procura al momento non si sbilancia sull’eventuale riformulazione del capo di imputazione. Secondo il pm che conduce le indagini “è certo che i colpi di pistola che hanno ucciso due rapinatori e ferito il terzo risultano essere stati tutti sparati all’esterno del negozio” quando Roggero li ha inseguiti in strada, tra l’uscita laterale del laboratorio e via Garibaldi, sparando loro alla schiena.