Atletica: il monferrino Dal Molin conquista l’oro al meeting di Rieti

Rieti – È ancora Paolo Dal Molin il più veloce ostacolista italiano. Al meeting di Rieti che si è tenuto sabato, alla prima gara dopo il bronzo gli Europei indoor sui 60 ostacoli, l’atleta monferrino in batteria dei 110 ostacoli ha fermato il cronometro su 13”63 e in finale si è migliorato, conquistando l’oro in 13”56. Ora, fra due settimane, un meeting all’estero e il 10 giugno il Golden Gala, a Firenze.

A Rieti avrebbe dovuto gareggiare anche Marcell Jacobs, primatista italiano sui 100 metri, allenato dal campione tortonese Paolo Camossi ma a causa di un leggero risentimento muscolare si è dovuto fermare precauzionalmente.