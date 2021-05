Calcio Eccellenza: sconfitte casalinghe per Acqui e Castellazzo

Alessandria – Altra domenica da dimenticare per le squadre di calcio alessandrine impegnate nel campionato di Eccellenza, girone B. Acqui e Castellazzo sono incappati, infatti, in due sconfitte rispettivamente contro Albese e Asti.

I termali, all’ “Ottolenghi”, hanno ceduto le armi ai langaroli cui è bastato il gol di Ba, al 35’ del secondo tempo, per portare a casa i tre punti. I ragazzi allenati da Arturo Merlo restano all’ultimo posto in classifica con un solo punto all’attivo.

Male anche il Castellazzo che al “Comunale” si è arreso di misura all’Asti. Di Piana, al 16’ del secondo tempo, la rete che è valsa i tre punti per i Galletti, primi in classifica a 18 punti.

Il Castellazzo resta invece fermo a 6 punti, al terzultimo posto.