Calcio Serie D: Derthona pareggia al “Coppi” col Bra, Casale sconfitto a Chieri

Alessandria – Un pareggio e una sconfitta questa domenica per le compagini alessandrine impegnate nel campionato di Serie D Girone A, 34° giornata.

Al “Coppi” l’Hsl Derthona ha pareggiato per 2-2 contro il Bra assicurandosi, così, la permanenza in Serie D anche per il prossimo anno date le sconfitte di Fossano e Borgosesia.

Match decisamente frizzante quello tra Leoncelli e cuneesi con questi ultimi che passano in vantaggio al 2’: Merkaj dopo un giro di lancette parte palla al piede dopo averla sottratta a Cardore e, arrivato al limite dell’area, scarica un sinistro violento sul primo palo che beffa Teti e porta in vantaggio i suoi.

Il pareggio dei Bianconeri arriva al 13’: Saltarelli atterra Gueye in area di rigore, l’arbitro concede il penalty e dal dischetto va Zerbo che non sbaglia.

Al 17’ i locali vanno in vantaggio con Gueye he raccoglie una respinta corta della difesa e infila imparabilmente in diagonale Guerci. Il Derthona sbaglia poi un rigore con Spoto che sarebbe valso il 3-1.

Il Bra agguanta il pareggio nella ripresa, al 21’, con Cappelluzzo che è bravo a beffare Teti con un pallonetto morbido.

Nei minuti finali l’Hsl arriva a segnare il terzo gol in un contropiede orchestrato da Manasiev e Zerbo e concluso da Brumat colto però in posizione di fuorigioco davanti alla porta vuota.

Sconfitta esterna per il Casale, ormai matematicamente salvo, sul campo del Chieri. Decisivo, per i torinesi, il gol di Mosole all’8’ del primo tempo. I Nerostellati da parte loro, con una formazione abbastanza rimaneggiata, hanno comunque cercato il pareggio, soprattutto nel secondo tempo, da segnalare l’azione di Mullici che mette un bel pallone al centro per Franchini, a pochi passi dalla linea di porta con Marenco che si salva smanacciando in angolo, ma senza riuscirci.

Il calendario di Serie D, nuovamente ridefinito, prevede un turno di riposo per domenica prossima, 30 maggio, mentre si tornerà campo domenica 6 giugno. Il Casale al “Palli” riceverà il Vado mentre il Derthona sarà ospite del Borgosesia.