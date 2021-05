I furbetti del reddito di cittadinanza sarebbero già il 10%: ma Di Maio lo sa?

Vercelli – Da un’indagine iniziata quest’anno dai carabinieri, su mille beneficiari del reddito di cittadinanza in provincia di Vercelli almeno un centinaio non ne hanno diritto. Figuriamoci cosa può succedere – per esempio – al Sud e nel napoletano. In termini assoluti questi delinquenti hanno già causato allo Stato – cioè a tutti noi – un danno di circa mezzo milione di euro, e siamo solo all’inizio della verifica, solo per quanto riguarda la provincia di Vercelli. I carabinieri e l’Inps hanno avviato i controlli all’inizio di quest’anno scoprendo che oltre 100 persone, circa il 10% delle mille richieste prese in esame, hanno ricevuto i soldi senza averne diritto. Restano da verificare altre duemila posizioni con domande effettuate nel 2019. Se tanto mi dà tanto, in Italia potrebbero già esserci circa 100.000 furbetti del reddito di cittadinanza. Tutto ciò mentre le domande sono in continua crescita. Ma Di Maio si rende conto del disastro che ha combinato? Di solito da un politico di religione ebraica come lui ci si aspetta rigore e competenza, ma il nostro Di Maio, evidentemente, è l’eccezione che conferma la regola.