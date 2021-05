Ilaria Bergaglio dell’Atletica Novese medaglia d’argento a Imola

Imola – Fine settimana soddisfacente per l’Atletica Novese, presente a Imola con gli atleti Ilaria Bergaglio e Fabrizio Lavezzato al campionato italiano di 100 chilometri. La Bergaglio ha ottenuto l’argento nella competizione che si è tenuta all’autodromo ‘Dino ed Enzo Ferrari’, un anello da ripetere venti volte. Fino al km 40 la portacolori dell’Atletica Novese era al 10° posto, ma da quel momento è iniziata la rimonta che l’ha portata al 2° posto in 8h 28′ 59”. Davanti a lei solo la vincitrice, Denise Tappatà (Stamura Ancona), terzo gradino occupato da Francesca Bravi. Per l’altro atleta dell’Atletica Novese, Fabrizio Lavezzaro, qualche problema dopo il 60° chilometro, che lo ha obbligato a fermarsi.