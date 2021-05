Pallacanestro Serie A2: Derthona batte Ravenna e si aggiudica Gara 1 dei playoff

Voghera (Bertram Derthona – OraSì Ravenna 83-69) – Buona la prima per la Bertram Derthona. I Leoni, al termine di una partita intensa, fisica, da playoff in tutto e per tutto, si sono aggiudicati Gara 1 al PalaOltrepò di Voghera.

Ravenna si conferma avversario tosto ma la Bertram gioca con attenzione in difesa e trova in Sanders e Fabi i risolutori nel finale. Quattro i giocatori bianconeri in doppia cifra: Fabi (21 p), Cannon (15 p), Ambrosin e Sanders (11 p a testa), ma è il successo del collettivo, vera forza del Derthona in stagione. Fra quarantotto ore sarà già Gara 2, nuovamente al PalaOltrepò.

Primi minuti ad alta intensità: Derthona e Ravenna viaggiano a contatto fino alle battute conclusive della frazione, in cui i padroni di casa allungano – grazie ad Ambrosin e Sanders – fino al 23-19. Nel secondo quarto permane l’equilibrio in campo tra le due squadre, con i Leoni che mantengono sempre un piccolo margine di vantaggio: nelle azioni finali Rebec e Ambrosin fissano il punteggio sul 36-34 del 20’. Al rientro dagli spogliatoi non cambia il leitmotiv della sfida, fatta di intensità ed energia: i padroni di casa mantengono sempre un possesso di margine e chiudono avanti 51-48 al 30’. In apertura di ultimo quarto l’OraSì opera il sorpasso, prima del corpo a corpo finale in cui i Leoni piazzano la spallata decisiva con le triple in sequenza di Sanders e Fabi (75-64 al 38’) che indirizzano la prima sfida. Il finale è 83-69.

Bertram Derthona-OraSì Ravenna 83-69 (23-19, 36-34, 51-48)