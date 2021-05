Pallacanestro Serie D: sconfitta casalinga per i casalesi della Tecpool Cb Team contro Novara

Casale Monferrato (Cb Team Basket Casale – MG Consulting Novara 58 – 69) – Al termine di un incontro equilibrato la Tecpool esce sconfitta dalla sfida con Novara, compagine molto più motivata dei casalesi in ottica post season.

L’inizio di gara è comunque a favore dei padroni di casa che si portano subito sul 7-0 sfruttando la buona pressione difensiva e le basse percentuali novaresi. Il vantaggio però dura poco tanto che i novaresi chiudono addirittura in testa la prima frazione dopo aver “sistemato” la fase difensiva. Il break ospite permane nel quarto successivo per cui, con lo svantaggio in doppia cifra, coach Marchino deve chiamare un provvidenziale time-out. Ed infatti al rientro in campo gli equilibri si ribaltano: la “verve” offensiva di Novara si arresta e l’attacco della Tecpool invece prende fiducia. Grazie ad un parziale di 12-0 i monferrini si portano addirittura in vantaggio per poi chiudere sotto di una lunghezza all’intervallo lungo.

Dopo la pausa nessuna delle due formazioni sembra in grado di prendere il sopravvento: entrambi gli attacchi soffrono per cui il punteggio rimane basso e sul filo dell’equilibrio. Si entra così nell’ultima frazione di gioco in cui i ragazzi di Lazzarini sembrano poter dare la scossa decisiva ma l’illusione dura poco grazie al recuperato Rossi, Cometti e Nicora che tengono a contatto la Tecpool. La gara si fa nervosa, vengono fischiati un paio di falli tecnici ed aumentano i contatti, soprattutto sotto canestro. In queste fasi concitate è la maggiore esperienza degli ospiti ad emergere e a fare la differenza tanto da portarli alla vittoria.

Per la CB, priva di Tosi e Feng, solo Cometti, Rossi e Nicora in doppia cifra.

Nel prossimo turno i Biancoblù giocheranno a Borgosesia il 30 maggio ma prima recupereranno la partita in trasferta a Galliate il 25 maggio.

Cb Team Basket Casale – MG Consulting Novara 58 – 69 (15-20, 30-31, 44-47)