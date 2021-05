Si spezza un cavo, la funivia crolla con dentro 11 turisti paganti, di cui otto morti e tre feriti gravi di cui due bambini (video)

Stresa (VCO) – Gravissimo incidente avvenuto in tarda mattinata sulla funivia Stresa-Alpino Mottarone, da poco rimessa in servizio. La fune dell’impianto ha ceduto a 100 metri dall’ultimo pilone, in uno dei punti più alti. È crollata la cabina nella quale c’erano undici passeggeri. I soccorsi sono scattati immediatamente, sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118. I Carabinieri stanno raccogliendo gli elementi per stabilire la dinamica dell’incidente. Il crollo è avvenuto in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili. Secondo un primo riscontro sono cinque le vittime accertate ma si parla già di almeno otto/nove morti. I feriti sono stati recuperati e portati in salvo. Due bambini sarebbero stati ricoverati con l’elicottero del 118 in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Nella concitazione dei soccorsi un camion dei Vigili del Fuoco si è ribaltato mentre saliva in vetta, ma per fortuna non ci sono state conseguenze per gli occupanti che sono illesi. Tutte chiuse le strade di accesso per consentire interventi tempestivi. La struttura, chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 è stata riaperta. I lavori sono costati 4 milioni di euro e sono stati eseguiti dalla ditta Leitner di Vipiteno. Chiusa per il Covid, dopo il lockdown la funivia era stata riaperta il 24 aprile scorso e questa era una delle prime domeniche – vista anche la giornata di sole – con tanti turisti che dal lago salivano in vetta per godersi il panorama. Da Piazzale Lido, in frazione Carciano di Stresa, in riva al lago Maggiore di fronte all’Isola Bella, la funivia con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1491 metri. Sono iniziate le indagini per stabilire la dinamica e accertare le responsabilità del disastro. “Un dramma terribile, ho già parlato col prefetto, la direttrice dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Stiamo cercando di comprendere quanto è accaduto, ma è un dramma veramente terribile”: questa la dichiarazione “a caldo” del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Aggiornamento delle 14:57

Il bilancio dell’incidente è al momento di 8deceduti e 3 codici rossi. Anche due bambini tra i feriti, anche loro in condizioni gravi. La conferma arriva dal Soccorso Alpino.

Aggiornamento delle 16:00

Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”.

Aggiornamento delle 16:15

Sale a 12 il bilancio delle vittime. Ma se dentro, stando alle dichiarazioni del gestore dell’impianto, erano 11 paganti, come è possibile? Tuttavia che i morti siano 12 lo confermano il Soccorso Alpino e il 118 piemontese, mentre due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Il primo bambino trasportato a Torino, 5 anni, ha riportato traumi cranico e toraco-addominale, oltre a fratture agli arti inferiori. Secondo quanto si è appreso è cosciente.

Il secondo bambino, di 9 anni, è stato rianimato ed è ora sottoposto a Tac.

Commissione d’inchiesta

“Il Ministero ha già avviato le procedure per istituire una commissione su quanto accaduto e ha già avviato le verifiche sui controlli che sono stati svolti nel passato sull’impianto – ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini al Tg1 -. Si tratta di un evento drammatico che stiamo seguendo con la massima attenzione. Non appena informato ho preso contatto col prefetto di Verbania-Cusio-Ossola che insieme al questore si stava recando sul luogo del disastro. Poi ho parlato con la capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e col capo dipartimento della Protezione Civile. Il nostro pensiero va a chi ha perso la vita nell’incidente, ai bambini trasportati all’ospedale di Torino e alle loro famiglie”.