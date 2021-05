Dopo 43 anni di servizio va in pensione Ezio Bassani, il comandante della Polizia Municipale di Serravalle Scrivia

Serravalle Scrivia – Se ne va in pensione il comandante della Polizia Municipale di Serravalle, Ezio Bassani. A fine mese, dopo 43 anni di servizio, appenderà il fischietto al chiodo. Parole non usate a caso e che ricordano i suoi trascorsi come arbitro di calcio.

Bassani è in servizio a Serravalle Scrivia dal primo giugno 1983, giunto lì dopo alcuni anni di militanza in altri comandi Acqui Terme e Novi Ligure. Laureato in giurisprudenza, tifoso dell’Inter, è docente formatore per la polizia locale a livello nazionale, collabora ad importanti siti on line sempre su tematiche di viabilità e sicurezza ed è fra l’altro esperto nella materia dei trasporti su strada di merci pericolose.

È stato premiato con encomio nel 2000 dal sindaco di Serravalle Scrivia per le attività svolte in materia di viabilità e nel 2003 per le attività svolte in materia di polizia giudiziaria. Premiato anche con menzione d’onore dal Comitato Organizzatore del Convegno Nazionale della Polizia Municipale di Recanati nel 2004 per le attività rese in ambito di sicurezza.

Relatore di innumerevoli convegni, ha anche esercitato funzioni di pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria nelle udienze dibattimentali davanti al Giudice di Pace in sede processuale penale.

“Spero di lasciare un buon ricordo e di conservare immutati nel tempo i rapporti di amicizia che mi legano a Voi tutti – le sue parole di commiato – con un pizzico di malinconia, nel lasciare il Comando di Polizia Municipale di Serravalle Scrivia, desidero augurare a tutti Voi un proficuo lavoro e, nella speranza di poterci incontrare personalmente”.

Al comandante Bassani, da sempre buon amico del nostro direttore, va il saluto cordiale e il ringraziamento da parte della redazione per la sua preziosa attività di tutore dell’ordine.