Finisce con la moto in una scarpata, morto un cinquantaseienne di Asti

Momperone – Grave incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 18, sulla strada provinciale 100 della Val Curone, in direzione Tortona, nel territorio comunale di Momperone. Un motociclista di 56 anni, Paolo Viarengo, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua moto, una Bmw 1200. Ferita la sua compagna che viaggiava con lui sulla moto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Tortona, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, l’uomo ha perso il controllo affrontando una curva ed è finito nella scarpata, morendo sul colpo. Inutile l’intervento degli operatori del 118. La convivente, anche lei di Asti, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni sono gravi ma non sembra in pericolo di vita.