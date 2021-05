Pallavolo Femminile Serie C: Alessandria Volley sconfitta in casa della Folgore San Mauro

San Mauro Torinese – Ancora una sconfitta per l’Alessandria Volley femminile in questa seconda fase del sottogirone C3 che, al termine della stagione regolamentare, sancirà playoff promozione e retrocessioni dirette.

Le ragazze allenate dai coach Volpara e Lotta ieri hanno ceduto le armi, fuori casa, alla Folgore San Mauro Volley, terza forza del Girone C1 in una gara a tratti piacevole ma con alcune sbavature di troppo per le alessandrine a causa dell’inesperienza e della giovane età. Nota positiva il ritorno di Matilde Furegato dopo oltre tre mesi di assenza a causa di infortunio.

Parte bene il sestetto alessandrino fino a condurre la frazione per 12 a 7 per poi incappare nel primo black-out con un parziale set di 5 punti fatti contro i 18 delle avversarie che si sono aggiudicate così il primo punto i palio. Stessa trama, seppur con epilogo diverso, nel secondo set con un inappellabile 20 a 12 per le ragazze guidate dal duo Volpara-Lotta. Poi un secondo blackout e il ritorno della Folgore ha portato a un inatteso pareggio per 22-22 chiuso comunque a favore delle alessandrine per 27 a 25. La terza frazione prosegue punto a punto sino al 13-12 per la Folgore che preme sull’acceleratore chiudendo 25-16 e portando a casa il 2-1. L’ultimo set, il quarto, ha sancito la vittoria per il team torinese. Una frazione senza storia portata agevolmente a casa dalle avversarie che si sono così imposte 25 a 13.

L’Alessandria Volley ha schierato in campo Martina Demagistris, Eleonora Papillo, Matilde Furegato, Camilla Pagano, Melissa Franzin, Romina Marku, Doris Kokoshi, Alessia Comandini, Martina Ronzi, Arianna Bernagozzi, Giulia Ponzano ed Elisa Marku.