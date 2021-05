Tiro con l’arco: altre due medaglie per il “Città della Paglia”, Federico Panico centra il suo settimo podio di fila

Alessandria – Ancora un fine settimana soddisfacente per gli arcieri del “Città della Paglia”.

A Volpiano, provincia di Torino, il 22 e 23 maggio ai campionati interregionali di tiro di campagna, è arrivato un argento per Luigi Gastaldi grazie ai 441 punti conquistati nella categoria Long Bow Maschile.

A Torrevilla di Monticella di Brianza, in provincia di Lecco, Federico Panico, coi suoi 327 punti, ha conquistato domenica l’oro agli interregionali di Tiro di Campagna 12+12. Per lui è il settimo podio consecutivo.