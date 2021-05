Domani al via il torneo di calcio amatoriale “Tortona Super League”

Pontecurone – Il calcio amatoriale torna in provincia di Alessandria e lo fa col “Tortona Super League” che andrà in scena a partire da domani, mercoledì 26 maggio, al Centro Sportivo “Al Ponte” di Pontecurone. Un progetto che si propone come rassegna esclusiva per la zona tortonese di calcio e intrattenimento, nel pieno rispetto delle disposizioni Covid19. Nel dettaglio ci saranno più di 80 incontri previsti in 5 appuntamenti settimanali per tutto il mese di giugno. Il campionato prevede la classica formula ad eliminazione diretta: 9 gironi da 4 squadre, con tabellone comprensivo di ottavi di finale, quarti, e le giornate conclusive con semifinali e finalissima. La squadra trionfante beneficerà del montepremi in palio del valore di 500 euro. Tre incontri a settimana saranno trasmessi in streaming con telecronaca live su diverse piattaforme social. Inoltre è prevista la partecipazione di allenatori e protagonisti del calcio locale alessandrino, che supporteranno la telecronaca coi loro commenti tecnici.