È il governatore Cirio il responsabile della funivia del Mottarone

Stresa (Federico Fossati) – Di chi è la funivia Stresa-Mottarone sulla quale si è consumata la tragedia di sabato con 14 morti e un bambino di cinque anni ricoverato al Regina Margherita di Torino che sta lottando fra la vita e la morte? Mentre si cerca di capire cosa sia successo veramente, anche alla luce del fatto che, stando alle dichiarazioni dei tecnici, l’impianto era a posto, spunta la questione amministrativa. In merito la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi ha detto: “Ci sarebbe un previo accordo in base al quale la Regione avrebbe ceduto la proprietà al Comune. Non è chiaro se questo sia avvenuto completamente, o se ci sia una condivisione quanto meno sotto il profilo del finanziamento, di contributo alle spese di mantenimento della funivia. La vicenda ha dei profili di complessità che si stanno rivelando ogni giorno più delicati”. Se la titolarità dell’impianto è, come risulta dagli atti, ancora della Regione Piemonte, l’uomo di Fernandel (Alberto Cirio) sarebbe nei guai. Intanto da Torino si cerca di scaricare il classico barile e l’assessore al patrimonio della Regione Piemonte Andrea Tronzano dice: “La proprietà dell’impianto del Mottarone è del Comune di Stresa dal 1997 anche se la trascrizione non è potuta avvenire perché il Comune non ha prodotto gli atti più volte richiesti”. Quindi è confermato che la proprietà è rimasta della della Regione Piemonte, di cui è governatore Alberto Cirio. Come se non bastasse sulla vexata quaestio torna la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi: “Per ora ci stiamo concentrando nell’individuare i soggetti rispetto ai quali ipotizzare un eventuale profilo di responsabilità”.

Eh sì, qualcuno dovrà ben pagare.