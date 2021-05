Playoff Serie C: domani il ritorno degli ottavi, giovedì l’Alessandria saprà chi sarà il suo avversario per la sfida del 30 maggio

Alessandria – Si avvicina sempre più il giorno dell’inizio dei playoff per l’Alessandria che giocherà domenica 30 maggio la gara di andata dei quarti di finale di Serie C.

L’avversario da affrontare i Grigi lo conosceranno giovedì quando si terranno i sorteggi dopo i verdetti del giorno prima. Mercoledì si disputeranno, infatti, le gare di ritorno del 1° turno nazionale.

Le sfide in programma saranno le seguenti: Bari-Feralpisalò ore 17.30 (0-1); Modena -Albinoleffe ore 17.30 (1-0); Renate-Matelica ore 17.30 (1-1); SudTirol-Pro Vercelli ore 17.30 (1-2); Avellino-Palermo ore 20.45 (0-1). Una delle cinque vincenti di queste partite sarà avversario della squadra di mister Longo domenica prossima.