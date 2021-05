Vela: bene l’Alessandria Sailing Team alla regata dei Tre Golfi e alla Rolex Capri Sailing Week

Alessandria – Dopo un oltre un anno di stop è tornata in mare l’Alessandria Sailing Team in occasione della regata dei Tre Golfi (150 miglia con partenza da Napoli e arrivo a Capri) e la Rolex Capri Sailing Week (con regate a bastone tra le boe, con base il porto di Capri), concluse nei giorni scorsi e valide per il Campionato Europeo ORC (Offshore Racing Congress).

Partenza condizionata dal Covid che ha costretto all’isolamento il tattico e il randista e su così su Spirit of Nerina Rolandi Auto sono saliti solo in sei.

Nel corso della competizione si è verificato anche un incidente tra una barca in gara e una bettolina, che ha provocato l’affondamento in pochissimi minuti della barca, per fortuna senza causare ferite a nessun membro di equipaggio.

Arrivato a Capri, dopo la regata partita da Napoli, il team è riuscito a trovare un membro, proveniente da Salerno, da inserire in equipaggio nel ruolo di tattico e randista. Con lui, l’andamento è stato migliore e i risultati parziali hanno visto il team arrivare al terzo, quinto e terzo posto in tre regate differenti.

“Il punteggio è per noi soddisfacente, sapevamo di non poter fare molto di più, a quelle condizioni – il commento del presidente Paolo Ricaldone – abbiamo fatto delle buone regate, considerando che la nostra categoria è la più competitiva, con equipaggi in gara molto forti. Ma abbiamo fatto buone scelte tattiche e ottime partenze”.

L’Alessandria Sailing Team è tornato a casa via terra, mentre Spirit of Nerina si è diretta a Livorno, al comando di Oscar Montrucchio, pronta per partecipare il prossimo 2 giugno alla 151 Miglia, tra Livorno e Punta Ala.