Confiscati beni per tre milioni di euro a sinti astigiano che aveva compiuto numerose rapine e truffe spacciandosi per carabiniere o poliziotto

Alessandria – Figura anche Alessandria, assieme ad Asti, Savona e Pavia, fra le città in cui Alessandro Derossi, 58 anni, nomade residente ad Asti, aveva investito i soldi derivanti prevalentemente delle numerose truffe agli anziani perpetrate per anni nelle zone del Pavese.

Case e terreni per un valore di circa tre milioni di euro che stamane sono stati definitivamente confiscati nell’ambito di una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione Investigativa Antimafia di Milano che ha lavorato a stretto contatto con i carabinieri di Pavia.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, Derossi era a capo di un gruppo di sinti che da Asti si spostava a Pavia, Piacenza, Brescia e Bergamo per compiere sia rapine in ville, sia truffe ai danni di persone anziane, attuate presentandosi come carabiniere o poliziotto e facendosi aprire dalle vittime.

L’uomo, per attuare i propri inganni, aveva utilizzato tesserini, placche, lampeggianti sulle auto, falsi distintivi. Tutto serviva per carpire la buona fede delle anziane vittime che erano poi depredate di denaro, gioielli, orologi di pregio, armi, apparecchi elettronici di valore e anche auto.

Parallelamente alle indagini compiute sui colpi, Dia e carabinieri di Pavia avevano provveduto anche a fare un’analisi reddituale e patrimoniale accurata mettendo a confronto la sua biografia criminale con l’acquisto e l’intestazione a membri della sua famiglia di numerosi immobili proprio negli anni cui gli vengono imputate le rapine

Di qui la prima misura di sequestro che era stata compiuta nel luglio dell’anno scorso.

Trascorso il tempo per il ricorso, in queste ore la misura è diventata definitiva con la confisca dei beni che sono dunque passati di proprietà dello Stato.