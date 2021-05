I sindacati degli edili in piazza per dire basta alle morti sul lavoro: flash mob anche ad Alessandria

Alessandria – Ancona, Roma, Palermo, Napoli, Bergamo e anche Alessandria. Sono queste le città dove stamane, alle 10:30, i sindacati degli edili sono scesi in piazza per dire “basta” alle continue morti sul lavoro.

Ad Alessandria la manifestazione, un flash mob, si è tenuta davanti a Palazzo Ghilini, sede della Prefettura. Tute bianche sporche di sangue per sintetizzare il dolore di una categoria di professionisti costretta a lavorare con il terrore di non poter tornare a casa. Gli edili di Cigl, Cisl e Uil hanno voluto ricordare ancora una volta l’importanza della sicurezza sul posto di lavoro a fronte degli infortuni mortali che hanno colpito anche il Piemonte con la morte del caposquadra Flamur Arsela, scomparso tragicamente mentre lavorava nel cantiere Amazon, alle porte di Alessandria dietro il Retail Park, lo scorso 29 aprile.

La manifestazione ha inoltre sottolineato l’importanza del mantenimento del “codice appalti”: eliminarlo, hanno spiegato le parti sociali, significherebbe “fare un regalo alle mafie”.