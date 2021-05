Ridotta la pena a Lara Bombonati la tortonese accusata di aver aderito ad associazioni terroristiche di matrice islamica

Torino – È stata confermata in Appello, stamane, la condanna per Lara Bombonati la giovane tortonese accusata di essere una jihadista, una “foreign fighter” ossia una “combattente straniera”, ma con una riduzione della pena: 2 anni, due mesi e venti giorni rispetto ai due anni e otto mesi della condanna in primo grado. La sentenza è arrivata oggi dalla Corte d’Appello di Torino.

I fatti risalgono al giugno del 2017.

La Bombonati era stata arrestata dagli uomini della Digos con l’accusa di terrorismo nella notte tra il 22 e il 23 giugno mentre era in casa della sorella che sta a Tortona in esecuzione del relativo ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Digos di Alessandria con quella di Torino. Il fermo era stato disposto per il pericolo di fuga conseguente al suo progetto di abbandonare il territorio nazionale per raggiungere nuovamente la Siria utilizzando contatti in Belgio.

Secondo gli inquirenti la Bombonati aveva svolto attività di logistica e di assistenza nell’ambito di una neo formazione terroristica operante nelle aree di Idlib ed Aleppo.

Quello che era subito apparso strano agli inquirenti era che nessuno a Garbagna, un paese di neanche mille abitanti nel Tortonese, e dunque non certo Roma o Milano, si fosse accorto di niente.

Anche perché il marito Francesco Cascio, originario di Trapani, era un foreign fighter italiano come lei, morto nel 2016 nel giorno di Santo Stefano durante un’irruzione in un campo di addestramento.

Lei era stata fermata a gennaio al confine tra la Turchia e la Siria dai militari dell’esercito turco che pattugliavano la zona cuscinetto tra lo Stato Islamico e il territorio controllato dai curdi.

Era stata arrestata ed era finita in una cella nelle carceri turche fino a quando il governo non l’aveva espulsa e segnalata alle autorità italiane.

Da quel momento era stata la presunta terrorista più controllata d’Italia. Presunta fino a un certo punto in quanto gli investigatori erano certi che stesse programmando un nuovo viaggio in Siria.

Forse sarebbe tornata proprio nei luoghi dove era partita per la prima volta col marito che era stato ucciso in circostanze rimaste avvolte nel mistero.

Il 6 ottobre 2018 la Bombonati era stata rinviata a giudizio davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Alessandria.

Durante l’udienza preliminare, il gip aveva respinto la richiesta di rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica, avanzata dalla difesa, ritenendola non compatibile con il rito alternativo.

La perizia, come aveva spiegato il difensore della Bombonati, l’avvocato Lorenzo Repetti di Alessandria, era indispensabile per accertare lo stato clinico della ragazza all’epoca dei fatti.

La consulenza del pm Antonio Rinaudo aveva riconosciuto alla ragazza dei disturbi di personalità che però non avevano inciso sulla sua capacità di intendere e di volere.

La Bombonati, secondo l’accusa, faceva la staffetta tra la Siria e la Turchia per conto delle milizie jihadiste.

E intanto il processo a Khadija, così era stata ribattezzata la donna, rinchiusa nel carcere delle Vallette di Torino, proseguiva. Nel luglio del 2019 la tortonese era stata sottoposta all’analisi di cinque periti che avevano dato versioni differenti.

Per il consulente della difesa, Mario Ancona, le condizioni della Bombonati, sottoposta a terapie psicologiche e farmacologiche negli ultimi anni, non erano le stesse del periodo dei fatti a lei contestati, tanto che il difensore Lorenzo Repetti aveva posto l’accento sullo stato di totale dipendenza dal marito, dato per morto ma di fatto disperso in Siria, che a quei tempi caratterizzava la giovane.

Se però le tesi della difesa erano state in qualche modo avvalorate dalla perizia del primo consulente nominato dalla Corte d’Assise, Arnaldo Francia, che aveva ritenuto Lara del tutto incapace d’intendere e di volere, a rinfocolare i dubbi circa una sua parziale lucidità avevano provveduto, in seconda istanza, Enrico Zanalda e Gabriele Rocca, che avevano invece stabilito che la ragazza, già al tempo dei fatti, “aveva un residuo di consapevolezza”. Zanalda e Rocca avevano parlato di disturbo di dipendenza.

Secondo loro la tortonese era quindi, nonostante tutto, consapevole delle proprie azioni al momento dei fatti.

A fine ottobre 2019 dopo un’ora e mezza di requisitoria, il pm Enrico Arnaldi, della Distrettuale di Torino, aveva richiesto di condannare la tortonese a due anni e otto mesi di reclusione, più due anni in casa di cura, in quanto aveva svolto attività terroristiche e per questo andava condannata.

Secondo il pm il ruolo della Bombonati non era stato passivo ma “aveva dato un apporto determinato e consapevole al fronte jihadista”.

A questo si univa, inoltre, il mistero sulla morte del marito.

Il 12 novembre 2019 la Corte d’Assise di Alessandria, accogliendo l’istanza del difensore della Bombonati, l’avvocato Lorenzo Repetti, aveva revocato la misura di custodia cautelare in carcere e aveva applicato in via provvisoria la misura di sicurezza della libertà vigilata in una comunità.

Una decisione ritenuta soddisfacente dall’avvocato Repetti, perché così la ragazza avrebbe potuto ricevere le cure più idonee alle sue condizioni psichiche.