Da Coldiretti Alessandria: fragole e ciliegie, tanta bontà in poche calorie

Mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, a Novi e Valenza i mercati si svolgeranno regolarmente

Fragole e ciliegie saranno protagoniste nell’ultimo fine settimana di maggio: si potranno acquistare al Mercato Coperto in via Guasco ad Alessandria e in tutti i mercati di Campagna Amica organizzati sul territorio. Infatti, accanto alle fragole, che già da alcune settimane arricchiscono di bontà e colore i mercati, è giunto anche il tempo delle tanto attese ciliegie, le “precoci”, anche se già in ritardo rispetto agli anni scorsi a causa delle avverse condizioni meteo. Fragole e ciliegie sono un’autentica gioia per gli occhi ma soprattutto per il palato: buonissime se consumate al naturale possono essere aggiunte a macedonie, budini o gelati senza sensi di colpa. L’apporto calorico per 100 grammi di parte edibile è, infatti pari a 38 calorie. Inoltre, sia le fragole che le ciliegie si sposano benissimo anche con preparazioni salate, dall’antipasto ai ravioli: si possono servire su crostini a base di robiola o ricotta, mentre il succo è perfetto per dare più sapore alle marinature per il pesce.

“Ogni settimana – ha detto il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – mettiamo in evidenza un prodotto del territorio, sottolineandone bontà e proprietà e, grazie ai cuochi contadini presenti al mercato, diamo consigli e suggerimenti su come cucinarlo e gustarlo. Questa volta sarà protagonista la frutta, in particolare fragole e ciliegie”.

Questi frutti rossi non sono soltanto buoni, ma possiedono proprietà da non sottovalutare per la salute del nostro organismo. Infatti, sono una fonte inesauribile di vitamine e minerali, e con l’alto contenuto di acqua che possiedono, idratano le cellule senza appesantire con troppe calorie l’organismo. Le fragole sono anche ricche di antociani, una classe di pigmenti che ne donano il caratteristico colore e ne spiegano la capacità di agire da antiossidanti, aiutando a combattere radicali liberi e a rallentare il naturale processo di invecchiamento delle cellule. Inoltre, aiutano ad attivare il metabolismo e a contrastare l’ipertensione.

“Frutta e verdura sono fondamentali in tutti i tipi di diete e per tutto l’anno, essendo dei veri e propri alleati insostituibili per la salute – ha aggiunto il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo – ma è sempre bene scegliere prodotti freschi di stagione del territorio, venduti direttamente dai produttori”.

Accanto alla frutta, i Mercati di Campagna Amica propongono anche altre numerose eccellenze del territorio: verdure, carne, miele, pane, formaggi, olio, vino, frutta secca e molto altro.