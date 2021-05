Maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Asti: sequestrati diciassette velivoli

Asti – Una maxi evasione fiscale, con sequestro di 17 tra aerei ed elicotteri in tutta Italia, è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Asti. I beni sequestrati hanno un controvalore complessivo pari a 10 milioni di euro a fronte del reato di contrabbando doganale con evasione iva per un ammontare complessivo pari a più di 2 milioni.

Le indagini, incrociate con le Fiamme Gialle di Genova (Sezione Aerea), sono iniziate quasi due anni fa da alcune aviosuperfici del Monferrato, in cui si trovavano aerei ed elicotteri con sigle di immatricolazioni che rimandavano agli Stati Uniti. Dettagli che hanno insospettito i finanzieri che, nel corso di accertamenti, hanno scoperto l’utilizzo continuativo dei mezzi in Italia ben oltre i sei mesi previsti dal regime di temporanea importazione per i velivoli immatricolati all’estero”.

Le indagini della Guardia di Finanza hanno riscontrato l’evasione di rilevanti diritti doganali da parte di cittadini italiani che, tramite interposti Trust di diritto statunitense nei quali sono stati conferiti gli aeromobili, sono risultati essere i beneficiari ed effettivi utilizzatori degli aerei e di elicotteri. La frode ha reso possibile l’utilizzo stabile degli aeromobili nello spazio aereo nazionale ben oltre il periodo massimo di sei mesi previsto per il regime di temporanea importazione per i velivoli immatricolati all’estero. Il tutto per fini personali e commerciali, comprese le riprese cinematografiche anche in fiction televisive e film internazionali.

l meccanismo illecito, architettato da due esperti nel settore aeronautico e utilizzato da 18 cittadini italiani, ha permesso l’evasione dell’iva per un ammontare complessivo pari a più di 2 milioni di euro e dell’immatricolazione nel registro delle targhe italiane di numerosi aeromobili. L’operazione è stata condotta nelle provincie di Asti, Alessandria, Genova, Milano, Cremona, Varese, Bolzano, Venezia, Padova, Bologna, Ravenna, Pisa, Perugia, Terni, Viterbo, Roma, Caltanissetta e Ragusa.