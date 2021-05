Mercoledì 2 giugno il “Mocca” riapre al pubblico per la gara tra Alessandria e Feralpisalò

Alessandria – Lo stadio “Moccagatta” finalmente riaperto al pubblico. L’annuncio è stato dato stamane in occasione dei sorteggi per i quarti di finale di Serie C con l’Alessandria che ha pescato il Feralpisalò.

Mercoledì 2 giugno, in occasione della sfida di ritorno fra grigi e lombardi, il “Mocca” aprirà dunque le porte ai propri tifosi.

A questo proposito l’Ufficio Stampa dell’Alessandria ha diffuso il seguente comunicato:

“L’Alessandria Calcio informa i propri tifosi che tutte le informazioni relative all’accesso allo stadio Moccagatta e le modalità di acquisto dei biglietti per la partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff del 2 giugno prossimo saranno rese note non appena si avrà l’ufficialità delle linee guida disposte dal Cts”.