Playoff Serie C: accedono ai quarti Albinoleffe, FeralpiSalò, Renate, Sudtirol e Avellino assieme ad Alessandria, Padova e Catanzaro, giovedì i sorteggi

Alessandria – Si sono tenute mercoledì, tra pomeriggio e sera, le partite valevoli per il ritorno degli ottavi di finali dei playoff di Serie C.

Come quarta testa di serie c’è anche il Suditirol, insieme ad Alessandria, Padova e Catanzaro. Gli altoatesini hanno battuto la Pro Vercelli 2-1 eliminando, dunque, i piemontesi.

Esce di scena il Bari: lo 0-0 qualifica la FeralpiSalò, che regge gli attacchi dei pugliesi e conquista la qualificazione.

Accede ai quarti anche l’Albinoleffe che ha battuto il Modena per 2-0 con reti di Tomaselli al 44′ e Manconi dal dischetto al 7′ di recupero.

Passa anche il Renate che ha pareggiato col Matelica, 1-1, e accede al turno successivo grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare.

Vittoria e accesso ai quarti, infine, per l’Avellino, allenato dall’ex mister grigio Braglia, che mercoledì sera ha battuto di misura il Palermo. La rete di D’Angelo vale la qualificazione al turno successivo per i campani.

Dunque ai quarti le tre seconde, Alessandria, Padova e Catanzaro, insieme al SudTirol migliore delle terze. Ammesse anche le altre due terze, Renate e Avellino appunto, una quinta, la FeralpiSalò, e una sesta, l’Albinoleffe.

Giovedì, a partire dalle undici del mattino, i sorteggi sia dei quarti, sia del tabellone completo che porterà alla finalissima.