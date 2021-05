Fanghi tossici spacciati per fertilizzanti e sversati nei campi di gran parte del Nord Italia: quattordici persone indagate

Novara – Profitti illeciti per oltre per oltre 12 milioni di euro, 150.000 tonnellate di fanghi contaminati da metalli pesanti, idrocarburi ed altre sostanze inquinanti e 3.000 ettari di terreni agricoli su cui smaltirli, da Vercelli a Verona, in pratica su mezza pianura padana.

Sono i numeri ricostruiti dai carabinieri forestali di Brescia che hanno scoperto nella loro zona un traffico illecito di rifiuti. I fatti risalgono al periodo tra il gennaio del 2018 e l’agosto del 2019.

Secondo quanto scoperto dai Carabinieri forestali di Brescia, guidati dal comandante Pier Edoardo Mulattiero, una società bresciana operante nel settore del recupero di rifiuti, la Wte srl, avrebbe ritirato i fanghi prodotti da numerosi impianti pubblici e privati di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali, da trattare mediante un procedimento che ne garantisse l’igienizzazione e la trasformazione in sostanze fertilizzanti. Invece, per massimizzare i propri profitti, la ditta avrebbe omesso di sottoporre i fanghi contaminati al trattamento previsto e vi avrebbe inoltre aggiunto ulteriori inquinanti come l’acido solforico derivante dal recupero di batterie esauste.

Poi, per disfarsi di tali rifiuti e poter continuare il proprio ciclo produttivo fraudolento, li avrebbe classificati come “gessi di defecazione”, creando ad hoc dei campioni utili a passare i controlli, per poi smaltirli su terreni destinati a coltivazioni agricole situati nelle provincie di Brescia, Mantova, Cremona, Milano, Pavia, Lodi, Como, Varese, Verona, Novara, Vercelli e Piacenza, retribuendo a questo scopo sei compiacenti aziende di lavorazioni rurali conto terzi, cinque bresciane e una cremonese.

In realtà, in base a quanto scoperto dagli inquirenti, tali “gessi di defecazione” al loro interno contenevano metalli pesanti e inquinanti di ogni tipo: stagno, idrocarburi, toluene, fenolo, solfati, floruri, cianuri, nichel, rame, selenio e arsenico. E gli ignari agricoltori accettavano di “concimare” i loro terreni con questo tipo di fanghi pagando cifre irrisorie oppure in cambio di denaro o di alcuni lavori.

Inoltre l’omesso trattamento di igienizzazione dei fanghi e il loro successivo spandimento sui terreni è pericoloso, oltre che l’ambiente, anche per la salute pubblica: sin dall’inizio della pandemia dovuta al Covid-19, infatti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva evidenziato come il virus potesse sopravvivere fino a 96 ore nei fluidi corporei e pertanto aveva raccomandato che si intensificassero le attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei procedimenti di inertizzazione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione. Cosa che, invece in questo caso sarebbe stata completamente disattesa.

Quattordici le persone indagate fra cui Giuseppe Giustacchini, amministratore delegato e direttore tecnico della Wte, e Luigi Mille, direttore generale dell’Aipo (l’autorità interregionale per il fiume Po) che è accusato di influenze illecite: avrebbe fatto da mediatore fra Giustacchini e alcuni rappresentanti istituzionali. Il gip ha respinto le 8 misure cautelari chieste dalla procura.