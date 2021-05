Manifestazione sindacale per le morti sul lavoro davanti alla prefettura, mentre a Pavia morivano sul lavoro altri due operai

Alessandria – Seconda manifestazione sindacale stamane ad Alessandria a distanza di pochi giorni dalla precedente per ribadire la necessità di fermare la catena di morti sul lavoro. L’iniziativa confederale di Cgil, Cisl, Uil si è svolta davanti alla Prefettura mentre nel cantiere a fianco stavano lavorando per una ristrutturazione: “Gli operai – ha detto Aldo Gregori (Uil) – erano senza casco. Un nostro collega è andato a informarli. È una questione di cultura, già dalle scuole superiori occorre formare gli studenti. Dalla ragazza della fabbrica di Prato alla funivia del Mottarone ci sono stati morti perchè sono stati disattivati i sistemi di sicurezza. Siamo stanchi, non possiamo andare avanti così, continueremo a batterci”. Tutto ciò mentre a Villanterio (Pv) dopo mezzogiorno due operai sono morti in seguito alla rottura di una tubatura nella ditta in cui stavano lavorando. Sono Alessandro Brigo, di Copiano, 50 anni oggi, e Andrea Lusini, 51, residente a Linarolo ma di origini senesi. I tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori sono stati inutili. L’incidente si è verificato nella ditta Di. Gi. Ma. Srl di Villanterio, un’azienda in provincia di Pavia che si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due stavano lavorando vicino a una vasca dove erano contenuti scarti di lavorazione animale, dai quali sono ricavate farine per produrre mangimi. Uno due si è sentito male e il collega che era al suo fianco ha cercato di soccorrerlo, ma ha perso a sua volta i sensi e sono morti entrambi forse per aver respirato un gas velenoso che non sarebbe stato aspirato dalla cappa interna alla vasca. Quando sono arrivati gli operatori del 118, ormai era troppo tardi.

“Oggi due morti in provincia di Pavia… e non è ancora mezzanotte!”: il post nel pomeriggio di Fiom Cgil Alessandria, a commento di quanto accaduto alla Di.Gi.Ma dove si sono recate diverse squadre dei Vigili del Fuoco (nella foto a lato), il nucleo Nbcr (Nucleare biologioco chimico radiologico), Carabinieri, ispettori Ats.

“Non si ferma mai la conta dei morti sul lavoro – dice il deputato dem Emanuele Fiano – servono più controlli […] forse, ancora di più oggi che l’etica sul lavoro ci appare, in giorni drammatici come quelli del Mottarone, completamente svanita”.