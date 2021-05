Digitalizzazione e innovazione: contributi a fondo perduto alle aziende da parte della Camera di Commercio di Alessandria e Asti

Alessandria – Gianpaolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria – Asti, ne è sicuro: Il Piano nazionale Transizione 4.0 è un’occasione unica per le imprese italiane che vogliano cogliere le opportunità legate alla innovazione e digitalizzazione soprattutto in un contesto quale quello odierno fortemente provato dalla pandemia mondiale.

E in questo senso sono state presentate alcune iniziative, su questi temi, messe a punto dall’Ente camerale.

Le nuove tecnologie sono nei fatti diventate pervasive in qualunque attività quotidiana ed il mondo delle imprese, volutamente o forzatamente, è sempre più coinvolto in questo processo.

Le aziende hanno a che fare con robot collaborativi interconnessi, realtà aumentata a supporto dei processi produttivi, stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali. Altri temi all’ordine del giorno sono quelli della cyber-sicurezza, l’analisi dei big data, il cloud e più in generale quella che viene definita l’Internet delle cose (IOT: Internet of things). Non da ultimo i sistemi di e-commerce e per lo smart working, la connettività a Banda Ultra-larga o le soluzioni tecnologiche digitali di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Molte sono le iniziative e le misure poste in essere dal governo nel Piano Transizione 4.0 per sostenere queste evoluzioni quali ad esempio il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, Ricerca e sviluppo, Innovazione tecnologica, Innovazione green e digitale, Design e ideazione estetica, Formazione 4.0. Oltre a questi incentivi di natura fiscale sono diversi gli interventi per agevolare e sostenere l’innovazione e la transizione digitale grazie alla diffusione di una serie di “facilitatori” sui territori quali i Competence Center, i manager dell’innovazione, i Digital Innovation Hub ed i Punti Impresa Digitale (P.I.D.) delle Camere di Commercio italiane, questi ultimi specializzati nel supporto delle Micro Piccole e Medie Imprese.

Con la riforma del sistema camerale e le nuove direttive infatti le Camere di Commercio, attraverso i Punto Impresa Digitale, sono divenute promotrici di varie iniziative per diffondere, sostenere e migliorare la conoscenza e l’utilizzo del digitale da parte delle imprese attraverso seminari e formazione e contributi a fondo perduto.

Tra le ultime iniziative programmate vi sono due importanti novità. La prima riguarda un Bando di contributi a fondo perduto per un valore complessivo di 700.000,00 euro che la Camera di Commercio di Alessandria – Asti ha messo a disposizione delle MPMI del territorio delle due province per sostenere progetti di investimento mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented, intervenendo a sostegno sia delle spese di consulenza e formazione, sia per l’acquisto di beni strumentali relativi alle cosiddette tecnologie abilitanti I4.0.

Le imprese, a fronte di un investimento minimo di 4.000 euro, potranno fare domanda ed ottenere sino a 10.000 euro di contributo.

Il Bando partirà il giorno 7 giugno e sarà possibile fare domanda tramite la piattaforma dedicata delle Camere di commercio italiane “Webtelemaco” fino al 20 settembre 2021. Sarà organizzato un webinar di presentazione il prossimo 3 giugno dalle 11:30 alle 12:30 a cui sarà possibile iscriversi.