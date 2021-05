Grigi: sabato la partenza per Salò dal Centogrigio con la Gradinata Nord a sostenere la squadra

Alessandria – L’Alessandria Calcio, domani, partirà per Salò per affrontare poi domenica, alle 17:30, la Feralpi nel match di andata dei quarti di finale playoff di Serie C.

La partenza della truppa in maglia grigia sarà alle 16:30 dal Centogrigio, in via Bonardi, al quartiere Cristo.

A questo proposito la Gradinata Nord ha lanciato un appello alla tifoseria: cori, striscioni, bandiere e tutto quanto serve per accompagnare la squadra in partenza per la prima tappa dei playoff.

Mercoledì 2 giugno, poi, il ritorno al “Moccagatta” che sarà aperto al pubblico.