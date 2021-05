Pallacanestro Serie A2 playoff: Bertram Derthona perde ancora, sabato per i Leoni la partita da dentro o fuori

Ravenna (OraSì Ravenna-Bertram Derthona 65-62) – Nuova sconfitta in volata per il Derthona nella serie di playoff contro Ravenna: dopo un incontro condotto per oltre trentacinque minuti, i bianconeri subiscono la rimonta finale dei padroni di casa, che operano il sorpasso a pochi istanti dallo scadere. La Bertram sbaglia i tiri del pareggio e si arrende.

Intensità e ritmo da playoff nella prima frazione al PalaCosta: il Derthona comanda nel punteggio fin dall’avvio e chiude avanti 13-16. Nel secondo periodo i Leoni subiscono il sorpasso di Ravenna, prima di reagire e trovare in Cannon e D’Ercole i protagonisti del controsorpasso: all’intervallo bianconeri in vantaggio 26-31.

Al rientro dagli spogliatoi la Bertram produce un grande sforzo in entrambe le metà campo che le consente di superare la doppia cifra di margine. I padroni di casa, nel finale, riducono il gap; la frazione è poi chiusa dal canestro di Gazzotti (47-54). Nell’ultimo periodo la rimonta dei padroni di casa prosegue, mettendo in campo una fisicità estrema. A 34’’ dalla fine, primo sorpasso Ravenna firmato da Cinciarini, 63-62. I Leoni non riescono a trovare la via del canestro, la gara termina 65-62. Serie 2-1 per Ravenna. Si gioca sabato, al Palaoltrepò, per Gara 4.

OraSì Ravenna-Bertram Derthona 65-62 (13-16, 26-31, 47-54)