Rapinatori notturni catturati a tempo di record

Tortona – I Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato i responsabili d’una rapina in abitazione messa a segno alle tre di questa notte (28 maggio 2021) ai danni d’una pensionata disabile e della sua badante. I rapinatori sono due tortonesi pregiudicati rispettivamente di 63 e 22 anni che, col volto parzialmente coperto, dopo essere entrati da una finestra, minacciavano le due donne con un coltello a serramanico e una barra di ferro, per poi rubare argenteria, orologi, monili e denaro contante. Dopo la loro fuga era dato l’allarme e scattavano le ricerche che andavano a buon fine per la cattura dei rapinatori a bordo di un’autovettura tra Sale e Castelnuovo che ha consentito fra l’altro di recuperare l’intera refurtiva. I due sono finiti in carcere al Don Soria a disposizione dell’autorità giudiziaria.