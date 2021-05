Esce di strada con la moto e finisce nel Rio Albedosa

Capriata d’Orba – È stato ricoverato all’ospedale di Alessandria il motociclista di 47 anni che, oggi pomeriggio verso le quattro, mentre percorreva la provinciale Novi – Ovada, all’altezza del Golf Club Villa Carolina è uscito di strada con la sua Honda Vt 750 finendo nel rio Albedosa. La causa dell’incidente potrebbe essere l’eccessiva velocità per cui il centauro, che abita ad Alessandria, avrebbe perso il controllo della moto. Per il fatto che dove è precipitato la zona è piuttosto impervia si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 per trasportarlo all’ospedale. Immediato l’intervento dei Carabinieri di Mornese. Dall’ospedale fanno sapere che non sembra in pericolo di vita ed è sempre stato cosciente.