Il “Mocca” apre le porte al pubblico: precedenza agli abbonati, tutte le regole da seguire

Alessandria – Domenica l’Alessandria giocherà fuori casa contro il Feralpisalò, andata dei quarti di finale playoff di Serie C, ma ad Alessandria c’è anche fermento per il match di ritorno del 2 giugno: lo stadio Moccagatta, infatti, sarà per la prima volta aperto ai tifosi. Mille il numero massimo di sostenitori imposto dalle normative anti covid.

Gli spettatori saranno divisi nei cinque settori dello Stadio:

Nord, Rettilineo, Tribuna Laterale, Tribuna Centrale, Tribuna d’Onore

rispettivamente al prezzo di 15, 22 e 35 Euro (100 Euro per la Tribuna d’Onore) con diritti di prevendita inclusi.

Il club grigio ha deciso di premiare gli abbonati della stagione 2019/2020 prevedendo la prelazione dei biglietti fino alle ore 10 di lunedì 31 maggio. La seconda fase, dalle 15 di lunedì, sarà invece libera e prevedrà una quota di biglietti destinati ai sostenitori non abbonati (150 tagliandi circa) oltre all’eventuale residuo di biglietti su cui i vecchi abbonati non avranno esercitato la prelazione. Le norme anti covid impongono il divieto di acquisto del tagliando da parte di chi non risiede in provincia, anche se abbonato.

La prelazione potrà essere attivata su vivaticket.it o nei punti vendita autorizzati. Per chi acquisterà online sarà sufficiente registrarsi sul sito di vivaticket e, una volta selezionato l’evento, inserire il numero di 12 cifre (se minore, aggiungendo degli zero prima dei numeri per arrivare a 12) della propria fidelity card (grey member o supporter card) o della tessera home (tessera abbonamento 19/20). In questo modo il sistema riconoscerà il vecchio abbonato consentendogli di acquistare il biglietto in qualsiasi settore dello Stadio Moccagatta. Non sarà garantito l’acquisto del biglietto nello stesso settore in cui si possedeva l’abbonamento alla S.S. 2019/20.

Per chi vorrà recarsi in un punto vendita, sarà sufficiente portare la fidelity card o la tessera home. Le fidelity card/supporter card con scadenza 30/6/2020 restano comunque attive per poter effettuare la procedura sopra descritta.

Una volta acquistato il biglietto il tifoso dovrà rispettare le seguenti regole: