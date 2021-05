Samantha, Teresa e il primato del talento

Buongiorno e buon sabato,

capita nelle redazioni di un giornale di imbattersi ogni tanto in una notizia che è bella da qualunque parte la si guardi. È successo ieri, quando è stato comunicato che Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (Iss): prima di lei ci erano riuscite due americane. Accadrà l’anno prossimo, quando Cristoforetti tornerà in orbita con la missione Expedition 68. È una notizia bella perché premia il talento e l’impegno di una professionista che abbiamo imparato ad ammirare da tempo e che al di là delle capacità professionali ha conquistato la simpatia generale grazie alla sua positività; è bella perché riguarda una donna, che è anche madre, in un settore a lungo declinato soltanto al maschile, un settore ad altissima specializzazione e di fascino assoluto; è bella, infine, perché dimostra quanto talento sappia esprimere il nostro Paese.

L’Agenzia spaziale europea ha riconosciuto questo talento, così come lo ha fatto la Nasa, scegliendo una giovane ricercatrice italiana fra i componenti della missione Mars 2020, che ha fatto atterrare il rover Perseverance sul Pianeta Rosso per prelevare alcuni campioni. Lei si chiama Teresa Fornaro, lavora all’Istituto nazionale di Astrofisica e il suo compito è rilevare la presenza di molecole organiche nei campioni. In pratica, capire se nel passato c’è stata vita su Marte. Ho avuto la possibilità di parlarle nei giorni scorsi per farmi spiegare come ha convinto gli americani che era la persona giusta per far parte di questa missione e come è possibile condurre ricerche su dati che arrivano da decine e decine di milioni di km di distanza.

Sentirla raccontare i dettagli di un lavoro che come obiettivo finale potrebbe avere lo sbarco dell’uomo su Marte accende la fantasia e apre scenari suggestivi. Ma ciò che mi piace sottolineare in questo frangente è l’importanza che non soltanto organizzazioni internazionali, ma prima di tutto il nostro Paese sappia cercare, riconoscere e aiutare le tante intelligenze che l’Italia sa esprimere.

In questa fase di ricostruzione, dove si può – anzi, si deve – immaginare un salto di qualità collettivo, è ancora più importante creare il terreno fertile perché questi talenti possano esprimersi. E anche un giornale può dare una mano, dando loro visibilità, facendoli conoscere. È lo spirito con il quale più di tre anni fa il gruppo editoriale di cui fa parte Il Secolo XIX ha organizzato un’iniziativa dedicata alla capacità dell’Italia di fare innovazione. La settimana prossima partirà la nuova edizione di questo progetto chiamato “L’Alfabeto del futuro”. Cominceremo da Trieste un viaggio che farà poi tappa a Mantova, Padova, Genova, Udine e Torino. Incontreremo e racconteremo imprenditori, ricercatori, manager, amministratori e ci faremo guidare da un principio molto semplice: aiutare i lettori a conoscere meglio ciò che ci circonda per essere più attrezzati nell’affrontare questi tempi complicati.